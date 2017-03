Καμία συμφωνία Γιόβιτς-Μπαρτσελόνα

Τις φήμες που θέλουν τον Στέφαν Γιόβιτς να έχει συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα ενόψει της επόμενης σεζόν, διέψευσε τόσο ο μάνατζερ του παίκτη όσο και η διοίκηση του Ερυθρού Αστέρα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανακοίνωση της η διοίκηση της ομάδας του Βελιγραδίου : «η Kurir (σ.σ. η εφημερίδα που έφερε το θέμα στο προσκήνιο) λέει ψέματα». Από τη σειρά του ο μάνατζερ του παίκτη, σχολίασε σε παρόμοιο ύφος πως η συγκεκριμένη είδηση έχει μοναδικό αναγνώστη τον… Πινόκιο.

Interesting timing for gossiping. Article about Stefan Jovic-FC Barcelona is a non-sense. They only have one reader: it's Pinocchio. pic.twitter.com/XzLrVHZ8wv