Όλος ο μπασκετικός πλανήτης καμαρώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και λογικό είναι ..

Η αγάπη που έχω για το μπάσκετ έχει ξεκινήσει από όταν ήμουν πολύ μικρή. Θυμάμαι το 1987, όταν ήμουν μόλις 14 χρονών, που πανηγύριζα την νίκη του Ευρωπαϊκού με τον υπέρτατο τότε Νίκο Γκάλη που είχε βγεί MVP βάζοντας 37 πόντους. Θυμάμαι τρέχαμε με τα αδέρφια μου και την παρέα μας στην πλατεία της Κηφισιάς και ουρλιάζαμε στους δρόμους από χαρά και ευτυχία νιώθοντας απέραντη υπερηφάνεια. Αυτό το συναίσθημα ένιωθα πάντα σε κάθε κούπα, πρωτάθλημα αλλά και Ευρωπαϊκό που σηκώναμε με την ομάδα μου.

Φέτος είχα την χαρά και περηφάνια να το ζήσω από κοντά και να νιώθω απόλυτη περηφάνια και συγκίνηση βλέποντας τον δικό μας Γιάννη στο παρκέ του NBA All Star μαζί με όλους τους τιτανομέγιστες εντός και εκτός παρκέ γιατί ήταν όλοι εκεί τόσο ο Shaquille O'neal και ο Magic Johnson αλλά και ο Lebron James, Stephen Curry, James Harden, Kevin Durant, Paul George, DeAndre Jordan και όλοι οι υπόλοιποι. Το να βρίσκεται εκεί με όλους αυτούς τους Living Legends να τον χειροκροτούν από την Beyonce, Jay Z, Michael Douglas, Anthony Anderson, The Roots, και όλοι οι δεκάδες celebs και να φωνάζουν The Greek Freak , αυτό μου είχε μείνει και από την επίσκεψη του Barak Obama στην Ελλάδα που έδωσε έμφαση στον Γιάννη Αντετοκούνμπο το καμάρι μας.

Τον Γιάννη τον γνώρισα πριν άπειρα χρόνια από τον αδερφό του τον Θανάση που του έχω απίστευτη συμπάθεια, και αυτό που έχω να πώ για όλη την οικογένεια του και από την θεά μητέρα τους πως έχουν όλοι τους ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ και είναι όλοι τους πολύ ταπεινοί και χαμηλών τόνων άνθρωποι.

Διαβάστε περισσότερα στο Queen.gr