Έριξε... σκόνη στον Τζόρνταν ο Ουέστμπρουκ!

Πάει ολοταχώς για MVP της σεζόν και αυτό δεν του το αρνείται κανείς. Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ κάνει την πιο πλήρη σεζόν της καριέρας του, και από φέτος έχει να καυχιέται ότι έκανε κάτι πολύ παραπάνω από τον θρυλικό, Μάικλ Τζόρνταν.

Ο γκαρντ των Θάντερ έφτασε συνολικά τα 30 τριπλ νταμπλ ξεπερνώντας κατά δύο των «Air» ο οποίος έκανε στην καριέρα του συνολικά 28!

Russ isn't Michael, but this is still wild. ? pic.twitter.com/rBOW2SKNXK