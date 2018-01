Γι’ αυτό ο Καλάθης είναι ο κορυφαίος πασέρ στην Ευρώπη (video)

Ο διεθνής γκαρντ είναι ο κορυφαίος πασέρ στην Ευρώπη και το αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία, συνεχίζοντας να εντυπωσιάζει στη Euroleague.

Απολαύστε τον…

.@Nick_Calathes15 is all about those assists ?



He dishes another beautiful pass to @lojokid10 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Upv2sj1kWi