Το όνομα του Κρις Σίνγκλετον έλειπε από τις δύο κορυφαίες πεντάδες της Euroleague και ο Μάικ Τζέιμς έδειξε την απογοήτευσή του μέσω του Twitter.

«Χωρίς καμία έλλειψη σεβασμού στις ομάδες της Euroleague, αφού δεν τα κατάφερε ο Κρις Σίνγκλετον, δεν σέβομαι το αποτέλεσμα», έγραψε ο Αμερικανός γκαρντ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, προσθέτοντας τη λέξη «απογοητευμένος».

No disrespect to anybody on the euroleague teams but if @C_SING31 didn't make I don't really respect it. #snubbed