Παίζει στο Ευρωμπάσκετ ο Πορζίνγκις!

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις θα ενισχύσει τη Λετονία στο προσεχές Eurobasket όπως ανακοίνωσε επίσημα ο σταρ των Νικς.

Θυμίζουμε πως ο Λετονός σταρ είχε μείνει εκτός εθνικής τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια, τόσο στο Ευρωμπάσκετ της Γαλλίας, όσο και στο περσινό προολυμπιακό τουρνουά.

Official: Kristaps Porzingis WILL PLAY for Latvia in #EuroBasket2017 pic.twitter.com/RCHd0PlOQF