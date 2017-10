Οριστικό: Στον Ολυμπιακό ο Γουίλτζερ

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Κάιλ Γουίλτζερ.

Ο 25χρονος φόργουορντ συμφώνησε με την ομάδα του Πειραιά και έρχεται στην Ελλάδα την Τρίτη (31/10) το βράδυ (20:45) από το Πόρτλαντ μέσω Κωνσταντινούπολης.

Το who is who του Κάιλ Γκρέγκορι Γουίλτζερ

Hμ. Γεν.: 20/10/1992

Τοπ. Γεν.: Πόρτλαντ (ΗΠΑ)

Ύψος: 2.08

Πρ. Ομάδες: Kentucky (2011-2013), Gonzaga (2014-2016), Houston Rockets (2016-2017), Rio Grande Valley Vipers (2016-2017), Raptors 905 (2017).

Διακρίσεις

-Πρωταθλητής ΝCAA (2012) με το Κεντάκι.

- Ασημένιο μετάλλιο στους Παναμερικανικούς Αγώνες του 2015 με τον Καναδά