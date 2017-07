Οι Πειραιώτες ήταν σε αναζήτηση ενός ακόμα γκαρντ και ο «εκλεκτός» είναι ο Μπράιαν Ρόμπερτς, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη, μετά το πέρασμά του από την Μπάμπεργκ, με την οποία μετράει τρία νταμπλ Γερμανίας από το 2010 μέχρι το 2012.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Μπράιαν Ρόμπερτς.

Ο Αμερικανός πλέι μέικερ θα φοράει τη φανέλα του Θρύλου τα επόμενα δύο χρόνια».

Το who is who του Μπράιαν Ρόμπερτς