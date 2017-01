Προμηθέας: Μπλάσινγκεϊμ και επίσημα

Ο Τζέρελ Μπλάσινγκεϊμ είναι από την Τετάρτη (25/1) ο αντικαταστάτης του Κίκι Κλαρκ στους Αχαιούς.

Ο τελευταίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στην αναμέτρηση του Σαββάτου (21/1) με τον Παναθηναϊκό Superfoods και οι άνθρωποι του συλλόγου, κινήθηκαν άμεσα και με συντονισμένες κινήσεις, ήρθαν σε συμφωνία με τον 35χρονο γκαρντ, ο οποίος είχε… περάσει στο παρελθόν από την Ελλάδα, αγωνιζόμενος με την ΑΕΚ την σεζόν 2005-’06.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας ανακοινώνει την απόκτηση του Τζέρελ Μπλάσινγκεϊμ. Το καινούργιο μεταγραφικό απόκτημα του Προμηθέα βρίσκεται ήδη στην Πάτρα και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Προμηθέα για το παιχνίδι του Σαββάτου (5μ.μ.) με τη Δόξα Λευκάδας, εκτός έδρας».

«Είμαι χαρούμενος που επιστρέφω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γνωρίζω πολύ καλά το πόσο οργανωμένος σύλλογος είναι ο Προμηθέας. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου προκειμένου ο Προμηθέας να επιτύχει τους στόχους του», δήλωσε ο 35χρονος γκαρντ.

ΤΟ WHO IS WHO

Ο Μπλάσινγκεϊμ γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1981 και έχει ύψος 1.75μ. Στις ΗΠΑ έπαιξε μπάσκετ στο Ρινταϊρέξιον Χάισκουλ του Μπρούκλιν, στο Κολέγιο του Λος Αντζελες και στο NCAA με το UNLV. Το 2005 πήρε μέρος στα ντραφτ του ΝΒΑ, χωρίς όμως επιτυχία, με αποτέλεσμα να αναζητήσει την τύχη του στην Ευρώπη. Την τελευταία 3ετία, αγωνιζόταν στην Πολωνία και στην Τσάρνι Σλουπσκ. Επίσης, έπαιξε κατά σειρά σε ΕΝΑΔ (2005-2006), ΑΕΚ (2006), Σόλνα Βίκινγκς (2006-2007), Μακάμπι Ρισόν (2007-2008), Λαπενρανάν (2008-2009), '08 Στοκχόλμης (2008), Οντέσα (2009-2010), Πρόκομ (2011-2013) και Τσιμπόνα Ζάγκρεμπ (2013-2014), με μια ακόμη μικρή θητεία στην Τσάρνι Σλουπσκ την περίοδο 2010-2011».