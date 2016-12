MVP ο Μπουρούσης

Ο @bourou29 αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της δωδέκατης αγωνιστικής του Ελληνικού Πρωταθλήματος συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο ranking στη νίκη της ομάδας μας επί του Ρεθύμνου! #paobc #basketleague #esake

