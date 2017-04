Ο Πασκουάλ των ομίλων, ο Ζοτς των πλέι οφ

Ο ένας τα πήρε όλα με τον Παναθηναϊκό Superfoods και το ίδιο επιδιώκει να κάνει και στη Φενέρ. Ο άλλος ήρθε φέτος στην Αθήνα για να αποτελέσει τον πραγματικό διάδοχο του πρώτου και να τον επαναφέρει στην ελίτ. Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Τσάβι Πασκουάλ τα… είπαν μετά από πολλά χρόνια σε φάση πλέι οφ με τον Ζοτς μέχρι στιγμή να κερδίζει κατά κράτος τον αντίπαλό του.

Στην Αμερική όταν θέλουν να πουν ότι σε έχουν του χεριού τους λένε «I have your number». Αυτό μάλλον θέλει να πει ο Σέρβος τεχνικός στον Ισπανό ομόλογό του αν και η ιστορία δείχνει μέχρι στιγμής ότι οι περισσότερες νίκες είναι με το πλευρό του Πασκουάλ. Μια πιο προσεκτική ματιά ωστόσο θα σας δείξει ότι οι νίκες του Ομπράντοβιτς έρχονται σε παιχνίδια που κρίνεται η πρόκριση στο Final Four.

Το αρχικό σερί του Τσάβι

H πρώτη φορά που αντάμωσαν έγινε τη σεζόν 2008-09 για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague μέσα στο Παλάου Μπλαουγκράνα. Εκεί που οι «πράσινοι» του Ομπράντοβιτς έζησαν έναν απίστευτο εφιάλτη από την ομάδα του πρωτάρη Πασκουάλ και ηττήθηκαν με το βαρύ 90-66.

Στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ πάλι έφυγαν με σκυμμένο το κεφάλι 87-76, και τερμάτισαν στην τρίτη θέση της πρώτης φάσης πίσω από τη Μπαρτσελόνα (1η) και Σιένα (2η). Στο τέλος της σεζόν ωστόσο ο Παναθηναϊκός Superfoods κατέκτησε το 5ο Ευρωπαϊκό της ιστορίας του.

Την επόμενη σεζόν οι δύο ομάδες τα είπαν στη φάση των «16» όπου και πάλι ο Πασκουάλ δεν άφησε τον Ομπράντοβιτς να επικρατήσει. Δύο ήττες (83-71 στη Βαρκελώνη, 70-67 στην Αθήνα) που έφεραν ουσιαστικά και τον αποκλεισμό από τα προημιτελικά.

Η επόμενη σεζόν άλλαξε την ιστορία

Τη σεζόν 2010-11 η Μπαρτσελόνα φαινόταν ανίκητη. Ο Παναθηναϊκός Superfoods δεν είχε την υπερομάδα της προηγούμενης διετίας, ωστόσο με τον Διαμαντίδη στην καλύτερη σεζόν της καριέρας έμοιαζε ικανός να την αποκλείσει στα προημιτελικά, ακόμα και με μειονέκτημα έδρας.

Στο πρώτο ματς της Βαρκελώνης η νίκη χάθηκε στο τελευταίο σουτ 83-82 ωστόσο όλα έδειχναν ότι αργά ή γρήγορα το διπλό ερχόταν.

Στο Game 2 οι πράσινοι αλώνουν το Παλάου Μπλαουγκράνα (75-71) με συγκλονιστική εμφάνιση και παίρνουν το απόλυτο πλεονέκτημα για πρόκριση στο Final Four.

Στην Αθήνα οι Ομπράντοβιτς ήξερε πώς να διαχειριστεί την κατάσταση, και με δύο ακόμα νίκες έδεσε «κόμπο» τον Πασκουάλ και πήρε την πρόκριση στο Final Four.

Από τότε δύο προπονητές εκτός των φετινών αγώνων σε regular season και πλέι οφ, τα ξαναείπαν και στο Final Four της Κωνσταντινούπολης το 2012 αν και ο μικρός τελικός δεν βοηθά για να βγουν συμπεράσματα.

Συνολικό σκορ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις: Πασκουάλ –Ομπράντοβιτς 7-6.

Στα πλέι οφ: Πασκουάλ-Ομπράντοβιτς 1-5