Υιός Μπαλτάκος 7…

Για τον Τάκη Μπαλτάκο και πιθανότατα τον υιό του, ο αριθμός που έχει σημασία για τη διοίκηση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, είναι το 29. Η ηλικία δηλαδή του υιού Μπαλτάκου όταν έγινε πρόεδρος του Ερασιτέχνη. Ο νεότερος στη σύγχρονη Ιστορία του συλλόγου, όπως γράφτηκε «πομπωδώς» στην ανακοίνωση για ένα αξίωμα που έχουν υπηρετήσει Ιερά Τέρατα του Συλλόγου. Για άλλους πάλι και κυρίως για τους εκατομμύρια Παναθηναϊκούς, σημασία έχουν κάποιοι άλλοι αριθμοί. Όπως το 0-9 που μετράει ήδη φέτος το τριφύλλι από τον αιώνιο αντίπαλο, Ολυμπιακό, στα ομαδικά αθλήματα. Ή οι μηδέν τίτλοι, την ώρα που οι αντίπαλοι καλπάζουν σε αθλήματα στα οποία παραδοσιακά κυριαρχούσε το τριφύλλι. Ή οι δεκάδες απλήρωτοι αθλητές και υπάλληλοι του Ερασιτέχνη. Ή εν τέλει τα πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ που είναι το άνοιγμα του συλλόγου, χωρίς ουδείς να κάνει το παραμικρό για να κλείσει η μαύρη τρύπα… Με αφορμή τη συμπλήρωση 7 μηνών της προεδρίας υιού Μπαλτάκου στον Παναθηναϊκό Α.Ο. το ONSPORTS ξετυλίγει το κουβάρι της πιο ομιχλώδους περιόδου στην Ιστορία του συλλόγου, ελπίζοντας αυτό που φαίνεται στο βάθος του τούνελ που έχει μπει ο Ερασιτέχνης να είναι η έξοδος και όχι το τρένο που έρχεται…

Έτσι… φτάσαμε στον υιό Μπαλτάκο

1/4/2016 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αχιλλέας Μακρόπουλος παραιτείται με βασικό λόγο «την απόλυτη αδυναμία του Συλλόγου να ανταποκριθεί στις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις, δεδομένου ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρά τα υποσχεθέντα για άμεση καταβολή των οφειλών της προς τη «μάνα του λόχου» αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά ανακόλουθη».

11/7/2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΠΑΔΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΜΙΧΑΛΑΡΙΑ

Οι εκλογές στον Ερασιτέχνη κανονικά γίνονται κάθε 2 χρόνια και μέσα σε κάθε έτος υπάρχει Γενική Συνέλευση απολογιστικού χαρακτήρα. Στα δυο πρώτα χρόνια ενώ είχαν ξεκινήσει ως διοίκηση οπαδών που ζούσαν για τον Παναθηναϊκό, μετατράπηκαν σε διοίκηση που ζει από τον Παναθηναϊκό. Παρότι από την πρώτη μέρα είχαν πάει σε μειώσεις και περικοπές με τη δικαιολογία ότι λεφτά δεν υπάρχουν, ωστόσο από νωρίς φάνηκε ότι έπρεπε να βγουν όλα τα δικά τους «pay roll».

Ιδιαίτερα μετά τον πρώτο χρόνο, οι φήμες ότι μέλη της διοίκησης (κυρίως ο πρόεδρος Μιχαλαριάς) είχαν μηνιαίο μισθό (με τον γνωστό τρόπο των… διευκολύνσεων) άρχισαν να φουντώνουν, καθώς εκτός των άλλων ήταν άνεργοι. Σημειώνεται ότι είναι παράνομο και καταχρηστικό να πληρώνονται μέλη της διοίκησης ή να έχουν οποιουδήποτε είδους οικονομικής φύσεως συναλλαγή με τον Όμιλο και φυσικά η διοίκηση θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να εκπέσει αν κάποιος το αποδείκνυε.

21/6/2015 ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΜΙΧΑΛΑΡΙΑ

Η γκρίνια και η «φθορά» είχε αρχίσει για τη διοίκηση διότι η μισή «Θ13» δεν ενέκρινε όσα έβλεπε αλλά και όσα άκουγε να γίνονται στον Ερασιτέχνη. Γνωστός οργανωμένος οπαδός που δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης (ο οποίος κινεί τα νήματα στα διοικητικά του Ομίλου) πήρε αποστάσεις, αφενός μεν διότι δεν ενέκρινε όσα γίνονταν, αφετέρου δε γιατί δεν υπήρχε λύση!

Παρόλα αυτά, χωρίς αγωνιστικά αποτελέσματα και πολύ περισσότερο δε χωρίς τίτλους, με αρκετούς διακανονισμούς να υλοποιούνται μεν αλλά (λόγω έλλειψης χρημάτων) να μην τηρούνται και με τον Μιχαλαριά να κάνει το προσωπικά του PR στις πλάτες του Ερασιτέχνη, η διοίκηση επανεξελέγη στις 21/6 μεταξύ συγγενών και φίλων και δίχως άλλο ψηφοδέλτιο!

7/6/2016 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ)

Κανονικά εκλογές θα έπρεπε να γίνουν το καλοκαίρι του 2017. Με το μεγαλύτερο μέρος της «Θ13» να μην εγκρίνει και να κριτικάρει έντονα τους χειρισμούς της διοίκησης (απολύσεις προσωπικού, τη μισθοδοσία Μιχαλαριά κα., την απόλυτη ανοχή στα της ΠΑΕ και τον τρόπο που εκκαθάριζε τις υποχρεώσεις της προς τον Ερασιτέχνη, την αύξηση του μπάτζετ ανάλογα με τις διαθέσεις κλπ) η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο.

Κάπου εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός Μπαλτάκος εκμεταλλευόμενος την πολύ στενή σχέση του με τον γνωστό οπαδό που δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης αλλά και στα… διοικητικά του Ερασιτέχνη, βρίσκει… τρύπα και χώνεται με άκρα μυστικότητα στα κοινά του Ομίλου. Για το λόγο αυτό (ελέγχεται η ορθότητα τέτοιας κίνησης με βάση το καταστατικό) προκηρύχτηκαν εκλογές μέσα στο κατακαλόκαιρο του 2016, ώστε και να μην υπάρχει αντίλογος αλλά και να διεξαχθούν μεταξύ… μεταξύ συγγενών και συγγενών!

Οι εκλογές έγιναν στις 28/8, όλοι είδαν το όνομα του Μπαλτάκου στο ψηφοδέλτιο αλλά στον Ερασιτέχνη ακόμα και τα ίδια τα μέλη δεν γνώριζαν ότι προοριζόταν για πρόεδρος! Από ορισμένους ερμηνεύτηκε πως αυτή η μυστικοπάθεια πολύ πιθανό να είχε να κάνει με το γεγονός ότι τόσο ο πατήρ, όσο και ο υιός Μπαλτάκος δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση η κίνηση Μπαλτάκου να μαθευτεί στην ΚΑΕ πριν την εκλογή του. Κι όλα αυτά ενώ ο πατήρ Μπαλτάκος είχε την τιμητική θέση του αντιπροέδρου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και εμμέσως πλην σαφώς αξιοποίησε τη θέση του και τη σχέση του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ώστε προς τα έξω να υπάρχει η εντύπωση ότι η κίνηση Μπαλτάκου έγινε με τις ευλογίες του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ!

5/8/2016 (ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ!

«Ο Παναθηναϊκός Α.Ο. ανακοινώνει την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου το Σάββατο 20/8 στις 12:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας η διαδικασία θα επαναληφθεί την Κυριακή 28/8 στις 14:00.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου». Όλα αυτά φυσικά στα ξαφνικά και με όπλο τον αιφνιδιασμό. Αλλά ποιων; Εδώ δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Μόνο Παναθηναϊκοί…

20/8/2016 ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΤΙΚΑ)

«Ο Παναθηναϊκός Α.Ο. ανακοινώνει ότι λόγω μη απαρτίας, η προγραμματισμένη για σήμερα Σάββατο 20/8 διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Ομίλου, αναβάλλεται και θα διεξαχθεί την Κυριακή 28/8 και ώρα 14:00 στο κλειστό γυμναστήριο “Π. Γιαννακόπουλος”.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου». Ο ένας στόχος είχε επιτευχθεί. Και πηγαίναμε για τον επόμενο.

29/8/2016 Νέος Προέδρος στον Π.Α.Ο.

«Πριν 3 χρόνια, εμείς, οι οπαδοί της ομάδας, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να σώσουμε τον Παναθηναικό Α.Ο. που είχε βρεθεί στο χείλος του γκρεμού. Σήμερα έχουμε καταφέρει ο Σύλλογος να αναπνέει ξανά: οι τεράστιες οφειλές που παραλάβαμε επιτέλους έχουν μπει σε μια σειρά, δεν παράγονται πλέον νέα χρέη, οι ακαδημίες μας χρόνο με το χρόνο γεμίζουν παιδιά, οργανωτικά έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο και αγωνιστικά με σκληρή προσπάθεια και μαχητική ψυχή έχουμε πατήσει ξανά στα πόδια μας, χωρίς φυσικά να έχουμε φτάσει ακόμα εκεί που θέλουμε, δηλαδή στην κορυφή. Για την εμπέδωση της πορείας αυτής, προς την κορυφή, στην σημερινή του συνεδρίαση το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του ΠΑΟ, αποφάσισε ομόφωνα να εκλέξει στην θέση του Προέδρου τον Δημήτρη Μπαλτάκο, ο οποίος στην ηλικία των 29 ετών είναι ο νεότερος Πρόεδρος στην σύγχρονη Ιστορία του Ομίλου. Ο Δημήτρης Μπαλτάκος αναλαμβάνει την ηγεσία σε μια κρίσιμη οικονομική καμπή βάσει της αξιολόγησης του στους κατωτέρω τομείς:

Διοίκηση & Εργασία: Αποφοιτώντας από το Σχολείο ΟΥΚ του Πολεμικού Ναυτικού, ανέλαβε Αξιωματικός Επιχειρήσεων και Εκπαίδευσης στην αντιτρομοκρατική Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λ.Σ. Ειδικεύθηκε στην Διαχείριση Κρίσεων στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και στην σχεδίαση επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Ειδικών Δυνάμεων της US Special Operations Command. Έχει εργαστεί σε Tier 1 δικηγορική εταιρεία στο Λονδίνο και στο International Centre for the Study of Radicalization του Πανεπιστημίου Kings College London και Georgetown.

Σπουδές & Έρευνα: Αποφοιτώντας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων συνέχισε τις σπουδές του στο Department of War Studies, King’s College London (Στρατηγική & Πόλεμος) και στο London School of Economics (Μεταπτυχιακό Διεθνούς Δικαίου). Είναι στην διαδικασία εκπόνησης διδακτορικού Διεθνούς Δικαίου & Στρατηγικής, στα πλαίσια του οποίου διεξάγει έρευνα ως Research Fellow στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Αθλητικά: Είναι ο νεότερος Έλληνας που έχει ολοκληρώσει τον τριαθλητικό αγώνα υπερ-αποστάσεων IRONMAN, Φρανκφούρτη-Ιούλιος 2009.

Με την επιλογή μας αυτή πιστεύουμε ακράδαντα ότι ενισχύουμε ακόμα περισσότερο τον Σύλλογο ώστε να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά, πηγαίνοντας τον Παναθηναικό μας ακόμα πιο κοντά στην φυσική του θέση, στην κορυφή του ελληνικού αθλητισμού.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι στις χθεσινές εκλογές επανεκλέχθηκε ο συνδυασμός "Γιώργος Καλαφάτης". Ο απερχόμενος πρόεδρος του Παναθηναϊκού Α.Ο. Ηλίας Μιχαλαριάς θα αναλάβει χρέη γενικού γραμματέα».

Όπως διαπιστώνει κανείς με μια πρόχειρη ματιά στην ανακοίνωση, που είχε εκδοθεί για τη νέα διοίκηση, οι περισσότερες από τις 354 λέξεις, αφορούν στις… προσωπικές επιτυχίες του υιού Μπαλτάκου. Από το ότι εργάστηκε σε δικηγορικό γραφείο του Λονδίνου μέχρι ότι είναι ο νεότερος Έλληνας που ολοκλήρωσε τον τριαθλητικό αγώνα IRONMAN και φυσικά ότι είναι ο νεότερος πρόεδρος στη σύγχρονη Ιστορία του Ερασιτέχνη. Με το καλημέρα δηλαδή το «εγώ» ξεπέρασε το «εμείς».

Μετά την ανακοίνωση μάλιστα της νέας προεδρίας, ο πρώην πρόεδρος Μιχαλαριάς έγινε Γενικός Γραμματέας ενώ στο δελτίο Τύπου δεν ανακοινώθηκε η δομή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου!

Στις επόμενες εβδομάδες, υπήρξα αποχωρήσεις και μάλιστα βασικών γραναζιών της πρώην διοίκησης, στους οποίους χρεώθηκαν όλες… οι αμαρτίες όπως πχ η κατάντια του τμήματος πόλο που παραμένει επί μήνες απλήρωτο! Είναι χαρακτηριστικό ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκύπτουν ανακοινώσεις αθλητών που ουσιαστικά αμαυρώνουν το όνομα του συλλόγου και την Ιστορία του. Ο υιός Μπαλτάκος με την συμβουλή του πατρός του, θέλησε να απαλλαγεί από τους «μισθούς» του Μιχαλαριά και άλλων, γνωρίζοντας προφανώς ότι είναι ποινικά κολάσιμη πράξη και θα του δημιουργούσε επιπλέον προβλήματα, με δεδομένο και τον… πραξικοπηματικό χαρακτήρα που ανέλαβε τη διοίκηση του Ερασιτέχνη.

90 μέρες, 140 λεπτά κουβέντα, μία αλήθεια, κανένα πλάνο!

Συμπληρώνοντας ένα τρίμηνο στην προεδρία, παρά το γεγονός ότι ουδεμία λύση είχε για οποιοδήποτε πρόβλημα του Παναθηναϊκό, ο μικρός Μπαλτάκος, συνεχίζοντας την προσπάθεια να φτιάξει το προσωπικό του προφίλ, παραχώρησε συνέντευξη σε αθλητικό site (SDNA), από την οποία υπήρξαν σημαντικά συμπεράσματα:

• Πρώτη φορά στα χρονικά Πρόεδρος του Παναθηναϊκού, έχοντας μάλιστα συμπληρώσει περισσότερους από τρεις μήνες στην προεδρία έδωσε συνέντευξη για να… συστηθεί και δεν είπε κουβέντα για το πλάνο εξυγίανσης- ανάπτυξης του συλλόγου. Ούτε κουβέντα! Σε μια συνέντευξη 140 λεπτών, όπως λέει ο συντάκτης, δεν ακούσαμε το παραμικρό για τον τρόπο που θα βγάλει τον Παναθηναϊκό από το αδιέξοδο.

• Είναι τέτοια η έλλειψη πλάνου που μόλις σε λίγες γραμμές, παρά τη γενικότητα που διακρίνει τις τοποθετήσεις του, καταφέρνει και αυτοαναιρείται. Αναφέρει αρχικά πως «Θέλω το καλοκαίρι να πω ότι πχ. στο τέλος του 2017 ο Παναθηναϊκός δεν θα χρωστάει τίποτα» και δέκα γραμμές πιο κάτω λέει πως «Στόχος είναι μέχρι το τέλος αυτής της σεζόν να πω ότι πχ στις 15 Μαϊου του 2018, τυχαία αναφέρω την ημερομηνία, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει χρέη». Κάθε δέκα γραμμές, πάμε έναν χρόνο παρακάτω…

• Επικαλέστηκε τη συσπείρωση του συλλόγου και εν συνεχεία απείλησε με αποκαλύψεις για πρόσωπα του Παναθηναϊκού. Συσπείρωση σε εμφυλιοπολεμικό κλίμα με απειλές και καταγγελίες να αιωρούνται δεν έχει υπάρξει ποτέ και πουθενά. Εκτός κι αν η συσπείρωση που επιθυμεί σημαίνει… εκβιασμός προς μέλη της οικογένειας του Παναθηναϊκού.

• Ανέλαβε με περίσσια ευκολία τις… ευθύνες για το αν η ΠΑΕ ή η ΚΑΕ δεν πάνε καλά, ως πρόεδρος του Ερασιτέχνη, υποτιμώντας ουσιαστικά τους ανθρώπους που εδώ και χρόνια έχουν επενδύσει εκατομμύρια για να κρατάνε τον Παναθηναϊκό ψηλά. Αυτούς που όχι μόνο έχουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ την ευθύνη αλλά ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ από την τσέπη τους για να γίνουν πραγματικότητα τα όνειρα τον Παναθηναϊκών.

• Χαρακτήρισε τον ΑΟ Παναθηναϊκό «κανονικό» και το ποδοσφαιρικό και μπασκετικό τμήμα απλά «εταιρίες», που δεν μπορούν να δώσουν την κατεύθυνση που πρέπει για τον σύλλογο. Δηλαδή η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η καλύτερη ομάδα που έβγαλε ποτέ ο ελληνικός αθλητισμός, δεν γαλούχησε σωστά τα εκατομμύρια των Παναθηναϊκών; Δεν είναι «κανονικός» Παναθηναϊκός ο μπασκετικός, που εδώ και δεκαετίες κρατάει τη σημαία ψηλά; Που αποτελεί αιτία υπηρηφάνειας για τους Παναθηναϊκούς; Που έχει βγάλει γενιές και γενιές Παναθηναϊκών φιλάθλων; Που παίρνει κάθε χρόνο τουλάχιστον έναν τίτλο; Ακόμη κι αν δεχτούμε τον όρο «εταιρία» που είναι η κριτική του νεαρού Μπαλτάκου στα πεπραγμένα της ποδοσφαιρικής εταιρίας; Ή μήπως τον ενοχλεί το ηθικό ασυμβίβαστο να ασκήσει κριτική στον εργοδότη του πατρός του;

• Από τη μία επεσήμανε πως «σαν Σωματείο δεν μπαίνουμε στη διαδικασία επικοινωνίας εσωτερικών θεμάτων με αποδέκτες όλη την υφήλιο» και από την άλλη εξαγγέλλει επικοινωνιακές βόμβες μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ενώ τουλάχιστον τρεις φορές στη συνέντευξη αναφέρεται στο πως καταβάλλουν τα ποσά η ΠΑΕ και η ΚΑΕ στον Ερασιτέχνη. Προφανώς τα εν οίκω είναι και εν δήμω όταν μας βολεύει… Εχεμύθεια αλά καρτ δεν υπάρχει. Κι αυτό θα έπρεπε να το ξέρει ως… βατραχάνθρωπος- σημαιοφόρος του Λιμενικού Σώματος, έστω και με την τρίτη προσπάθεια!

• Θεωρεί ένδειξη εκτίμησης και ανταπόδοσης της εμπιστοσύνης της οικογένειας Γιαννακόπουλου να ομιλεί δημόσια για στιγμές που έζησε με την οικογένεια; Είναι ένδειξη σεβασμού να δημοσιοποιείς προσωπικές στιγμές του κορυφαίου παράγοντα στην Ιστορία του Παναθηναϊκού, Παύλου Γιαννακόπουλου, χωρίς μάλιστα να έχει ερωτηθεί ο ίδιος; Ποιος του έδωσε αυτό το δικαίωμα και ποιος κώδικας ηθικής το επιτρέπει;

• Σε ποια ηθική του πολέμου είναι αποδεκτό ο Γενικός Γραμματέας ενός κόμματος να «δίνει» τον Πρόεδρο του, να προδίδει τον Στρατηγό του στον εχθρό; Και πως ο ίδιος που επικαλείται πολλάκις την ιδιότητα του ως «βατραχανθρώπου»-σημαιοφόρου του Λιμενικού Σώματος, προτίμησε να είναι καταζητούμενος μετά το ντου στη Βουλή στην ιστορία με την Χ.Α. από το να παραδοθεί στις αρχές και να κριθεί από τον Νόμο; Επίσης, ο πατέρας του δεν εκδιώχθηκε από την Κυβέρνηση Σαμαρά λόγω του βίντεο αλλά εξαιτίας όσων έλεγε ο ίδιος στο βίντεο, προδίδοντας την εμπιστοσύνη του ανθρώπου που τον ευεργέτησε τοποθετώντας τον στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης. Το «Ουδείς πιο αχάριστος του ευεργετηθέντος» σε όλο του το μεγαλείο και μάλιστα όχι για πρώτη φορά από τον Τάκη Μπαλτάκο.

• Ανέφερε πως «δεσμεύομαι με την προσωπικότητα μου να αποκτήσει ξανά ο κόσμος του Παναθηναϊκού όραμα και να μην έχει χρέη ο Ερασιτέχνης». Προφανώς οι ικανότητες είναι αυτές που λύνουν προβλήματα και δίνουν το όραμα κι όχι η προσωπικότητα. Πόσο μάλλον δε όταν η προσωπικότητα που επικαλείται, δεν τον εμπόδισε να αναλάβει ουσιαστικά… νύχτα την προεδρία του Ερασιτέχνη, χωρίς να ενημερώσει τον κόσμο του Παναθηναϊκού για το πλάνο του, αν υπάρχει εν τέλει τέτοιο. Πώς είναι δυνατόν να έρχεσαι ως σωτήρας, ως εκφραστής της ενότητας, έχοντας αναλάβει την προεδρία εν κρυπτώ και παραβύστω; Πώς μπορείς να λες «όλα στο φως» όταν εσύ ο ίδιος δεν τόλμησες ούτε την υποψηφιότητα σου να θέσεις στην κρίση του κόσμου του Παναθηναϊκού και της Παναθηναϊκής Οικογένειας;

• Από τη μία εξάρει την οικογένεια Γιαννακόπουλου και προσωπικά τον Παύλο Γιαννακόπουλο για την προσφορά του στον σύλλογο και από την άλλη δεν μπαίνει καν σε διαδικασία να διαψεύσει τα δημοσιεύματα για οφειλές της ΚΑΕ ενώ επισημαίνει ότι «Με την ΚΑΕ δεν υπάρχει σύμβαση και έτσι επαφιέμεθα στο Νόμο», όταν η οικογένεια έχει δώσει σύμφωνα με δήλωση του 25-30 εκατομμύρια στον Ερασιτέχνη, χωρίς… ουδείς Νόμος να την υποχρεώνει!

• Στα 140 λεπτά της συνέντευξης, ενός ανθρώπου που δεν επιζητεί τη… δημοσιότητα, ειπώθηκε μεταξύ άλλων, μια και αδιαμφισβήτητη αλήθεια: «εγώ ως Μπαλτάκος στον Ερασιτέχνη δεν έχω δώσει τίποτα. Μηδέν ευρώ».

Ο ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τα λόγια στις πράξεις (στις ποιες;)

Κι αφού ασχοληθήκαμε με τα λόγια, ας περάσουμε στις πράξεις. Ας δούμε τι έχει κάνει δηλαδή μέχρι τώρα ο υιός Μπαλτάκος, κλείνοντας πλέον 7 μήνες στην προεδρία του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

-Δεν έχει ασχοληθεί με τα ομαδικά τμήματα, για την ακρίβεια δεν έχει πατήσει σχεδόν σε γήπεδο!

-Κατάφερε να έρθει σε ρήξη με την ΚΑΕ που παραδοσιακά στήριζε τον Παναθηναϊκό ΑΟ

-«Άδειασε» το τμήμα πόλο με το «καλημέρα» λέγοντας σε αθλητές με συμβόλαια ότι δεν είναι ουσιαστική προτεραιότητα για τον σύλλογο. Κι όχι μόνο το είπε αλλά το έγραψε κιόλας σε ανακοίνωση (!!!):

« 14/11/20016, Τα οικονομικά προβλήματα που ανατρέχουν στο παρελθόν και η προσπάθειά μας να εξυγιάνουμε τον Σύλλογο ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, μας εξαναγκάζουν να απόσχουμε για μικρό χρονικό διάστημα από οφειλές προς τους αθλητές του πόλο.

Λυπούμεθα για αυτό και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να το ανατρέψουμε.

Πρώτα εξυγίανση, μετά πρωταθλητισμός. Υπάρχει σχέδιο, το ακολουθούμε και σύντομα θα προβούμε σε ανακοινώσεις».

-Έκανε με το «καλημέρα» και αυτός (όπως και η προηγούμενοι) μείωση στο προσωπικό, το οποίο, ακόμη και λειψό, πληρώνεται στη χάση και στη φέξη.

-Ενδιαφέρθηκε αποκλειστικά και μόνο για το τμήμα στίβου πραγματοποιώντας εκτός των άλλων τη διοργάνωση «Λεωφόρος Δρομέων» που είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν άφησε χρήματα στον σύλλογο.

- Δημιούργησε τμήμα «esports» με στόχο όπως είπε τα έσοδα! Το γεγονός ότι κάθε ίδρυση τμήματος πρέπει να εναρμονίζεται με το καταστατικό, πόσο μάλλον δε όταν το τμήμα δεν είναι αγωνιστικό όπως το βόλεϊ ή η ξιφασκία, δεν φάνηκε να απασχολεί ιδιαίτερα τον υιό Μπαλτάκο! Λογικό. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά η συνήθεια….

- Μέσω της Εκδοτικής 1908 ΑΘΗΝΑ, στήριξε την επανέκδοση του βιβλίου «και χιλιάδες τίτλοι», πραγματοποιώντας στο Μουσείο της Ακρόπολης μια… λαμπερή εκδήλωση, όταν ουσιαστικά όλος ο Ερασιτέχνης «πεινάει». Αλλά για τους Μπαλτάκους μάλλον προέχει το «φαίνεσθαι».

-Η φετινή χρονιά θα κλείσει με «αρνητικό πρόσημο» και χρέη αφού ήδη τα ομαδικά αθλήματα είναι από 2 έως 3 μήνες πίσω, ενώ οι διακανονισμοί παρελθόντων ετών έχουν πάει περίπατο!

- Δαπάνησε χρήματα για την έκθεση της Delloitte για τα χρέη και τη δομή του Συλλόγου, η οποία διαφημίστηκε μεν, παραμένει άγνωστη δε…

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Με όλη αυτή την… ομίχλη που έχει προκαλέσει η διοίκηση Μπαλτάκου το ερώτημα που συνεχίζει να αιωρείται είναι αν το καλοκαίρι θα γίνουν ή όχι εκλογές στον Ερασιτέχνη.

Κι αν γίνουν είτε με τους οπαδούς, είτε χωρίς τους οπαδούς στο τιμόνι θα ακολουθηθεί το καταστατικό;

Πριν την αλλαγή φρουράς στη διοίκηση του Ερασιτέχνη, ο Όμιλος για να αυξήσει τα μέλη του είχε αναφέρει το εξής σε επίσημη ανακοίνωση: «Επισημαίνεται ότι τα νέα μέλη που θα προχωρήσουν σε εγγραφή στον Παναθηναϊκό Α.Ο. έως τις 31/7/2016, θα αποκτήσουν αυτομάτως δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Συλλόγου τον Ιούλιο του 2017. (http://panathinaikos1908.gr/anakoinosis.php?id=328)» Θα ισχύσει αυτή η εξαγγελία ή θα γραφτεί στο χιόνι;

Σε κάθε περίπτωση ένας σύλλογος όπως ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να διοικείται με αυτόν τον τρόπο και τις πρακτικές. Ακόμη κι αν το ένα μετά το άλλο τα τμήματα έπαιρναν τίτλους και κούπες. Πόσο μάλλον δε τώρα που οι τίτλοι είναι όνειρο θερινής νυκτός, οι αντίπαλοι ξεφεύγουν σε όλα τα επίπεδα και οι αθλητές του συλλόγου κρατάνε με ηρωικές προσπάθειες τη σημαία ψηλά, χωρίς την παραμικρή στήριξη… Εκτός φυσικά κι αν έπειτα από 109 χρόνια, ο σύλλογος αποφασίσει ότι θα υπάρχει μόνο και μόνο για να προβάλλεται ο υιός Μπαλτάκος…