Τα «στολίδια» του Πανόπουλου που άφησαν εποχή

Η αλήθεια είναι ότι πλέον έχει ηρεμήσει σε αντίθεση με το παρελθόν. Ο ισχυρός άντρας της Ξάνθης, Χρήστος Πανόπουλος συνήθιζε να βομβαρδίζει με ανακοινώσεις προς κάθε κατεύθυνση αν έβλεπε αδικία εις βάρος της ομάδας του, με το φαινόμενο να είναι τόσο συχνό σε σημείο που ξεπερνούσαν πολλές φορές σε αριθμό και τις φάσεις που έκανε η ομάδα σε έναν αγώνα!

Χτες (5/7) βιώσαμε μετά από καιρό άλλο ένα… πανοπουλικό «στολίδι» κατά του διαιτητή Σιδηρόπουλου τον οποίο και χαρακτήρισε… Κολίνα!

«Monsieur Collina between others any foul out of the region is a foul, is not a penalty. Good morning and good afternoon Mr. Superouaou Collina» και σε μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά:

«Κύριε Κολίνα, μεταξύ άλλων, κάθε φάουλ έξω από την περιοχή είναι φάουλ, όχι πέναλτι. Καλημέρα και καλό απόγευμα, κύριε Κολίνα».

Στο OnSports συγκεντρώσαμε μερικές από τις επικότερες ανακοινώσεις αλλά και ατακάρες του μεγάλου αφεντικού της Ξάνθης οι οποίες συζητήθηκαν αρκετά. Από το «Πήρε όντως Πίου η Ξάνθη;» στο γκαζόν που ανατρίχιασε μέχρι το υπέρτατο «την ήπιαμε».

Το πρώτο κράξιμο στον Λεμονή

Ο Τάκης Λεμονής αφήνει στα κρύα του λουτρού την Ξάνθη μεσούσης της σεζόν για χάρη του Ολυμπιακού, και ο κύριος Πανόπουλος τον… έλουσε με τον τρόπο του:

«Η SKODA ΞΑΝΘΗ έχασε έναν SUPER OΥΑΟΥ !!!! πρωτοποριακό προπονητή, που με μεγάλες δυσκολίες διεκδίκησε από TOP ομάδες και τον έφερε κοντά της. Δυστυχώς γι’αυτήν, αλλά ευτυχώς το Ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, τον κέρδισε».

Και λίγο πιο κάτω...

«GOOD-BYE SIR TAKIS AND GOOD LUCK....»

«Μόνο έρωτα δεν κάναμε με την ΕΠΟ…»

Οι «μικροί» της Super League πραγματοποιούν συνάντηση για πολλά μέτωπα στη Λίγκα και ο ισχυρός άντρας της Ξάνθης εκσφενδονίζει την επική ατάκα για την ΕΠΟ.

«Πήγαμε τέσσερις φορές στην ΕΠΟ. Μόνο έρωτα δεν κάναμε. Τόσο καλό ήταν το κλίμα…».

Ανατρίχιασε το γκαζόν

Το παιχνίδι απέναντι στον Εργοτέλη το 2007 δεν είχε την εξέλιξη που θα ήθελαν οι ακρίτες, οι οποίοι είχαν ωστόσο τρομερά παράπονα από τον διαιτητή Παπορίδη. Χαρακτηριστική ατάκα η «και το γκαζόν του γηπέδου ανατρίχιασε) που δεν δόθηκε (πέναλτι)».

Ο «αγαπημένος» του Τάκης Λεμονής

Το 2008 η Ξάνθη είναι αδικημένη από την ήττα της απέναντι στον Ολυμπιακό του «πρώην» Τάκη Λεμονή:

«Ο Αι Βασίλης να του φέρει ''pumpers''».

Ο… bro Πίου στην Ξάνθη

Τον Πίου όλοι τον θυμόμαστε. Ναι, το «μαύρο» πιστόλι από τη διάσημη τηλεοπτική διαφήμιση. Αλλά επειδή ο Πίου είχε… κλείσει αλλού, η Ξάνθη απέκτησε τον αδερφό του!

«Η SKODA ΞΑΝΘΗ έχοντας εξαντλήσει όλα τα περιθώρια δεν μπόρεσε να υπογράψει 5ετές επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ποδοσφαιριστή Πίου και υπέγραψε με τον αδερφό του».

«Στο... Playstation»

Ο αγώνας μπαράζ με τον Παναθηναϊκό καθυστερεί να οριστεί και η Ξάνθη ζητά «να παιχτεί το ματς στο Playstation!».

«Την ήπιαμε»

Ο αυθορμητισμός του κυρίου Πανόπουλου ξεπέρασε πριν από τρία χρόνια οποιαδήποτε ίσως ατάκα έχει ειπωθεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λίγη ώρα μετά τον τελικό Κυπέλλου απέναντι στον Ολυμπιακό (ήττα με 3-1) έκανε μια δήλωση που άφησε κόσμο σύξυλο: «Ό,τι και να πούμε τώρα, την ήπιαμε».