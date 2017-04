Μικρά κρυμμένα μυστικά στους ηθοποιούς του «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ»

Δεν νοείται Πάσχα χωρίς ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Όταν σκεφτόμαστε την εικόνα του Ιησού Χριστού πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό δεν είναι οι εικόνες της εκκλησίας ή ο… Max von Sydow (!) αλλά ο ανεπανάληπτος Robert Powell στον ρόλο του Μεσσία. Το αριστούργημα του Franco Zeffirelli ξεκινά σήμερα στις τηλεοράσεις μας και είναι βέβαιο πως έστω και μια ματιά θα του ρίξουμε, όπως συνηθίζουμε άλλωστε κάθε χρόνο.

Αυτή τη φορά ωστόσο αξίζει να ρίξεις μια ιδιαίτερη ματιά στους ηθοποιούς που βλέπεις κάθε χρόνο να παίζουν γύρω από τον Ιησού Χριστό καθώς κρύβουν πολλά... μυστικά τα οποία ενδεχομένως να μην είχες συνειδητοποιήσει μέχρι σήμερα. Το είχες προσέξει ότι ο πρώτος μεγαλύτερος εχθρός του James Bond έπαιζε στην ταινία;

Δεν θα χάσω το χρόνο μου με ηθοποιούς-φίρμες της εποχής όπως ο Rod Steiger στο ρόλο του Πόντιου Πιλάτου ή της Claudia Cardinale σε εκείνον της Μοιχαλίδας. Ήταν εμφανής η συμμετοχή τους. Το γνώριζες όμως ότι:

- τα δώρα του Χριστού στη φάτνη, τα έφεραν δύο εκ των πλέον κλασικών «κακών» στην ιστορία του κινηματογράφου; Ο μεν Μελχιόρ (Donald Pleasence) είναι ο πρώτος Ernst Stavro Blofeld από τον James Bond ενώ ο Μπαλτάζαρ (James Earl Jones) είναι η φωνή του Darth Vader!

Στο κέντρο ο Darth Vader-Μπαλτάζαρ, δεξιά του ο Blofeld-Μέλχιορ

- μια και μιλάγαμε για Donald Pleasence, αυτή είναι η δεύτερη συμμετοχή του σε ταινία του Ιησού Χριστού μετά το The Greatest Story Ever Told (ο Max von Sydow που γράψαμε παραπάνω) όπου έπαιζε την προσωποποίηση του σατανά στη γη!

Σίγουρα δεν σκεφτόμαστε τον Max von Sydow για Ιησού Χριστό!

- O Donald Pleasence δεν είναι μόνος που είχε σχέση με τον 007. Άμα είδες καλά τους Φαρισαίους θα συνειδητοποιήσεις ότι ανάμεσά τους ήταν το αφεντικό του Bond, ο Μ! Πρόκειται για τον δεύτερο Μ (Robert Brown) των ταινιών του διάσημου πράκτορα με συμμετοχή στα The Spy Who Loved Me, Octopussy, A View to a Kill, The Living Daylights και License to Kill.

- ο Ιούδας ο Ισκαριώτης αφού πήρε τα 30 αργύρια έγινε μεγάλος… νταβατζής! Πολλοί δεν το είχαν προσέξει αλλά μετέπειτα ο Ian McShane έγινε επιτυχημένος ηθοποιός, με τον ρόλο του στο Deadwood ως ο αδίστακτος ιδιοκτήτης οίκου ανοχής Al Swearengen να αφήνει εποχή. Τον απολαύσαμε άλλωστε στο (τραγικό) Hercules, στα συμπαθέστατα John Wick και John Wick 2, για πολύ λίγο στο Game of Thrones, και πλέον στη σειρά American Gods!

- ο Ζέραχ καταδιώκει καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας τον Ιησού ακόμα και όταν αυτός έχει σταυρωθεί! Αυτό όμως που λίγος κόσμος κατάλαβε είναι ότι αυτός ο τύπος κάτι μας θυμίζει! Μάλιστα, καλά κατάλαβες. Είναι ο πρώτος Bilbo Baggins (Ian Holm) που είδαμε στα Lord of the Rings και για λίγες σκηνές στα Hobbit.

Ο Ζέραχ που έγινε... χόμπιτ!

- όλοι γνωρίζουν την ταινία Cabaret. Ναι, εκείνη του 1972 με πρωταγωνιστές τους Michael York και Liza Minnelli. Η πρωτότυπη εκείνη ταινία, ή μάλλον το πώς έπαιξε ο York φαίνεται γοήτευσε τον Zeffirelli ο οποίος του έδωσε τον ρόλο του Austin Powers… με συγχωρείς του Ιωάννη του Βαπτιστή.

Σίγουρα όλοι τον θυμόμαστε για την παρουσία του ως Basil στη κωμική τριλογία Austin Powers.

- ή μήπως δεν ήταν τυχαία η επιλογή του Stacy Keach ως διευθυντής των φυλακών στο Prison Break; Γιατί το λέμε αυτό; Μα γιατί είχε... προϋπηρεσία στο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Δεν έπαιζε όποιον και όποιον, αλλά τον τον περιβόητο εγκληματία που άφησε ελεύθερο από τη φυλακή ο Rod Steiger-Πιλάτος αντί του Ιησού, τον Βαραββά!

Πάνω τα λέει με τον Ιησού και παρακάτω με τον... Scofield! Σπουδαίες παρέες ο Keach!

- τον τυφλό που ο Ιησούς γιάτρεψε και μπόρεσε να του δώσει το φως του σίγουρα δεν τον ξεχάσες. Το ήξερες όμως ότι αυτός ο τύπος (Renato Ranucci ή Rascel όπως είναι το καλλιτεχνικό του) έχει εκπροσωπήσει την Ιταλία στη Eurovision το 1960;

- Το ήξερες ότι ο Ιωσήφ του Ιησού από τη Ναζαρέτ είναι Έλληνας; Τον υποδύθηκε ο Γιώργος Βογιατζής (Yorgo Voyagis)!

Kαι αφού πιάσαμε το ελληνικό στοιχείο, είναι βέβαιο ότι σε όλους μας θύμιζε κάτι ο Καϊάφας. Και ναι, δεν είναι άλλος από τον Anthony Quinn. Ο δικός μας, Αλέξης Ζορμπάς!

Anthony, στην καρδιά μας πάντα είσαι ο Ζορμπάς!