Το ποδοσφαιρικό «Band Aid» του 2016 (vid)

Η ανατρεπτική ομάδα των 442oons στο You Tube παρουσιάζει μια σπέσιαλ έκδοση του "Do they Know it's Christmas" με ερμηνευτές ανθρώπους του ποδοσφαίρου

Το κλασσικό τραγούδι που ακούγεται κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες είχε ιερό σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα για τα φτωχά παιδιά του κόσμου και αγαπήθηκε σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου από το 1984, που για πρώτη φορά οι Band Aid το ερμήνευσαν.

