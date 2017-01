Έτσι σας... χορεύει η καυτή Ελληνίδα (video)

Αναμφίβολα ένα βιντεάκι για να δεις πρωί - πρωί για να σου πάει καλά η μέρα

To Mykonos Live Tv παρουσιάζει το νέο reality show It's My Life, το οποίο δίνει την ευκαιρία στους θεατές να παρακολουθήσουν την ζωή της διάσημης χορεύτριας Αναστασίας Γιούσεφ, που θεωρείται τοπ στο είδος της

Στο δεύτερο επεισόδιο του show, η Αναστασία αποκαλύπτει όλα όσα πρέπει να κάνει μια γυναίκα για να γοητεύσει και να κατακτήσει τον άνδρα των ονείρων της!

Πώς να ντυθεί, πώς να γδυθεί και άλλα καυτά μυστικά για να επιτύχει τον στόχο της!