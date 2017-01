Ο κολασμένος χορός της Αναστασίας Γιουσέφ on air (video)

Καλησπέρα με πολύ κρυο μα ζεστή καρδια!!!Ενα βιντεακι με τον χορό μου απο χτες στο Ε!Απόψε μην ξεχάσετε να με δείτε στον Αντ1 στο TONIGHT Show με τον Γρ.Αρναούτογλου για έναν πραγματικά καυτό χορό ενω εγώ θα ξεσηκώνω το Versus στην Πτολεμαΐδα Smile#Believe in your self#Decide to be happy

A video posted by Anastasia Giousef (@anastasia_giousef) on Jan 11, 2017 at 7:34am PST